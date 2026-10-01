Сумна звістка: стало відомо про смерть військового з Київщини Павла Горшкова. Фото

Під час проходження військової служби помер воїн з Макарова Київської області, лейтенант Павло Горшков. Його серце зупинилось 24 вересня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив макарівський селищний голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"24 вересня 2026 року, під час проходження військової служби зупинилося серце мешканця Макарова, старшого лейтенанта Павла Олексійовича Горшкова", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 21 квітня 1994 року у Макарові. У 2018 році підписав контракт та став до лав ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав територіальну цілісність та незалежність України.

Павло Горшков. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/vadimtokar/13079

Старший лейтенант Павло Горшков служив офіцером відділення організації навчального процесу. Він з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі", – додав Токар.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський підрозділу особливого призначення КОРД Київської області Андрій Зубенко. Життя хороброго українця обірвалось 22 вересня 2026 року.