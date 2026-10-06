Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео

У Київській області в лісі помітили незвичайну ділянку, де дерева утворили своєрідний природний тунель. На невеликій галявині молоді берези навколо зігнулися до центру, сформувавши арку із стовбурів.

Відповідне відео в соцмережі tiktok опублікувала користувачка ecobar_online. Точне місце, де було виявлено "аномалію", не повідомляється.

Що відомо

Так, так, під час прогулянки лісом у Київській області користувачка помітила незвичайну ділянку, де молоді берези утворили своєрідний природний тунель. Дерева навколо зігнулися до центру, сформувавши справжню арку з тонких стовбурів.

На Київщині похилились дерев... Джерело: tiktok.com/@ecobar_online Розгорнути

Як зазначили користувачі соцмережі, однією з причин такої "аномалії", може буте те, берези похилились через тривалу завантаженість від ожеледі або товстого шару снігу.

На Київщині похилились дерев... Джерело: tiktok.com/@ecobar_online Розгорнути

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