Сніг та морози: прогноз погоди в Києві та області на наступні п’ять діб

Протягом наступних п’яти діб у Києві та області погода все більше набуватиме характеру пізньої осені. Синоптики прогнозують опади у вигляді снігу та "мінусову" температуру повітря.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. До початку зими залишилось трохи більше тижня.

Що розповіли синоптики

"21 – 25 листопада на Київщині та в місті Києві прогнозуємо погоду, яка все більше набуватиме характеру пізньої осені", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили синоптики, наступна п’ятиденка знову очікується багатою на опади, як і весь листопад. Якщо вдень 21 листопада варто розраховувати на невеликий дощ, то вже надалі – мокрий сніг та сніг (від невеликого до помірного).

Прогноз погоди в Києві на п’ять діб. Джерело: Укргідрометцентр

Найбільше опадів прогнозують вночі 24 листопада під впливом південного циклону, а в його тиловій частині 25 листопада вже без істотних опадів.

Жвавий вітер переважно із заходу та південного заходу нестиме вологе тепле як для цієї пори повітря, лише 25 листопада повертатиме на холодніший з північного заходу. Температура повітря поступово знижуватиметься до невеликого морозу спочатку вночі, а до середини наступного тижня – і вдень.

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