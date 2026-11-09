Прохолодно та без опадів: прогноз погоди по Києву та області на 9 листопада

У Київській області в понеділок, 9 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +8°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 9 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вдень 3-8°С тепла; у Києві вдень 5-7°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +4°С… +6°С; Миронівка +4°С… +6°С; Фастів +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Баришівка +5°С… +7°С; Бориспіль +4°С… +6°С та Вишгород +4°С… +6°С.

Прогноз погоди по Київській... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Прогноз погоди по Києву на 9 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.