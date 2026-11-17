Потепліє та дощитиме: прогноз погоди по Києву та області на 18 листопада

У Київській області в середу, 18 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +13°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 18 листопада по території Київщини. Хмарно. Дощі. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 8-13°С; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, весь день у Києві буде хмарним. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.

Прогноз погоди в Києві на 18 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.