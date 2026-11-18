Під Києвом масштабна ДТП з фур і кількох авто заблокувала рух, утворився кілометровий затор: Подробиці та відео

Під Києвом масштабна ДТП з ф...

На межі столиці та Обухівського району Київської області в середу, 18 листопада, сталась ДТП за участі щонайменше п’яти автомобілів. Внаслідок цього рух в напрямку Києва був фактично заблокований.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. Наразі інформації про постраждалих не має.

Що відомо

Так, вранці на Дніпровському шосе (межа Києва та Обухівського району області) сталась ДТП за участі щонайменше п’яти автомобілів, зокрема вантажівок.

ДТП сталась на Дніпровському шосе Києва. Джерело: Google Maps

Внаслідок аварії утворився великий затор в бік столиці – рух авто на цій ділянці суттєво ускладнений через те, що машини-учасники зіткнення зупинились на обох полосах.

Під Києвом масштабна ДТП з ф... Джерело: Скриншот із відео Розгорнути

Під Києвом масштабна ДТП з ф... Розгорнути

Наразі водії очікують прибуття правоохоронців для документації ДТП, щоб в подальшому відновити повноцінний рух транспорту.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва автомобіль BMW з’їхав у кювет, зіткнувся з деревами та загорівся. Тіло водія легковика виявили за 100 метрів від місця ДТП.

Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці затримали водія легковика, який у Києві на пішохідному переході збив візок із чотиримісячною дитиною. Малюка у важкому стані госпіталізували до лікарні.