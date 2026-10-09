Під час тривалої повітряної тривоги змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро Києва: у КМДА назвали причину

Метро під час тривоги працює як укриття

У Києві столична підземка під час повітряної тривоги працює як укриття – у ці моменти на платформах перебуває багато людей. Заради їх безпеки, коли небезпека існує тривалий час, змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Мешканців та гостей міста закликали враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Що відомо

"Під час тривалої повітряної тривоги станції метро працюють і як укриття. Кількість людей на платформах може швидко зростати, тому "Київський метрополітен" заради безпеки пасажирів може тимчасово змінювати організацію руху поїздів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, якщо на платформі стає забагато людей, поїзд може завершити висадку пасажирів на попередній станції, де менше скупчення. У такому разі людей просять вийти з вагона після відповідного оголошення, оскільки поїзд далі не курсуватиме.

У пресслужбі наголосили, що затримка одного поїзда впливає на рух усієї лінії та збільшує інтервали між наступними поїздами.

"Просимо уважно слухати оголошення на станціях і виконувати вказівки працівників метрополітену. Це допомагає оперативно регулювати рух і запобігати надмірному скупченню людей на платформах", – резюмували в КМДА.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві змінили режим роботи метрополітену на "зеленій" гілці. Відтепер, у години пік потяги курсуватимуть за спеціальним графіком.