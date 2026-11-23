Ожеледиця та мокрий сніг: прогноз погоди по Києву та області на 23 листопада

У Київській області в понеділок, 23 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями мокрий сніг. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 23 листопада по території Київщини. Хмарно. Невеликий сніг та мокрий сніг (місцями), вранці на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вдень 0-5°С тепла; у Києві вдень 1-3°С тепла", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві -1°С… +1°С; Миронівка -1°С… +1°С; Фастів -1°С… +1°С; Яготин +0°С… +2°С; Баришівка +0°С… +2°С; Бориспіль +0°С… +2°С та Вишгород +0°С… +2°С.

Прогноз погоди по Київській... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже з ранку виправлять цей недолік, та похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 23 листопада. Джерело: Синоптик

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