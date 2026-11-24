Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 25 листопада

У Київській області в середу, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий сніг. Повітря в регіоні максимально прогріється до +3°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 25 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. По області вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області вночі та вдень від 3°С морозу до 2°С тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 25 листопада. Джерело: Синоптик

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