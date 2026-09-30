Назавжди 28: на фронті загинув військовий з Київщини Кирило Демуцький. Фото

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Бучі Київської області Кирило Демуцький. Серце мужнього захисника України зупинилось 23 вересня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Непоправна втрата. На фронті загинув бучанець Кирило Демуцький. Йому було лише 28 років", – йдеться в повідомленні.

Захисник України жив у Бучі, навчався в Бучанському ліцеї №4. Працював кухарем, дуже любив готувати. У 2024 році добровільно став до лав ЗСУ.

Кирило Демуцький. Вічна пам'... Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5421 Розгорнути

На жаль, 23 вересня 2026 року, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, Герой загинув на Покровському напрямку.

"Добрий і щедрий, він любив життя та вмів радіти простим речам. Щирі співчуття мамі Світлані, вітчиму Віталію та брату Івану. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", – додав Федорук.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський підрозділу особливого призначення КОРД Київської області Андрій Зубенко. Життя хороброго українця обірвалось 22 вересня 2026 року.