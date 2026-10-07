Назавжди 26: на фронті загинув військовий з Київщини Руслан Кекух. Фото

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Руслан Кекух. Життя захисника України обірвалося 1 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Обухівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, захисника України Руслана Кекуха, позивний "Доцент", – йдеться в повідомленні.

Воїн народився 21 вересня 2000 року. Служив старшим солдатом, оператором аеророзвідки батальйону безпілотних систем "Umbrella" 32-ї окремої механізованої "Сталевої" бригади.

Руслан Кекух. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: Обухівська міськрада

На жаль, мужній українець загинув 1 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шилівка Покровського району Донецької області.

"Йому було лише 26 років… Щирі співчуття мамі Світлані, вітчиму В’ячеславу, дружині Юлії, сину Макару, брату Ярославу, усім рідним, друзям і побратимам Руслана", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.