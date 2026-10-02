Назавжди 24: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Швидченко. Фото

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Сергій Швидченко. Життя мужнього захисника України обірвалось 28 вересня 2023 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, загинув солдат, водій стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 24-річний Сергій Швидченко", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 23 вересня 1999 року у місті Бориспіль в багатодітній родині. Коли Сергій був маленький у родині трапилося непоправне горе – померла мама, тому дітей забрали до дитячого будинку сімейного типу. Після закінчення школи отримав професійно-технічну освіту у одному з профільних навчальних закладів міста Переяслав і розпочав свою трудову діяльність. У вільний від роботи час захоплювався автомобілями, у жовтні 2022 року одружився.

Сергій Швидченко. Вічна пам'... Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6185 Розгорнути

У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату та приєднався до 137 батальйону територіальної оборони ЗСУ. Спочатку разом з побратимами воював Харківщини, а потім на Донеччині. На жаль, 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання життя Героя обірвалося.

"У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час проходження військової служби помер воїн з Макарова Київської області, лейтенант Павло Горшков. Його серце зупинилось 24 вересня 2026 року.