Найстаріші фото Києва: столиця у 1852 році на знімках Роджера Фентона. Фото

Столиця у 1852 році на знімк...

Перші фотографії Києва були зроблені відомим британським фотографом-ентузіастом Роджером Фентоном. Завдяки ним ми можемо, який вигляд мала столиця України в 1852 році.

Знімки опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київ, жива історія". Життя завмерло на цих світлинах.

Що відомо

"Перед вами найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році британським фотографом-ентузіастом – Роджером Фентоном, який відвідав місто 174 роки тому. Він використав новітній метод – калотипію, тобто застосовував паперові негативи (фото відновлені та колоризовані)", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити та впізнати, зокрема, Поділ, правий берег столиці України (вид з боку Труханового острова).

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Найстаріші фото Києва, зроблені в 1852 році. Джерело: Київ, жива історія

Роджер Фентон (28 березня 1819 – 8 серпня 1869) – британський фотограф-новатор, один із перших фотографів, що працювали у місцях проведення бойових дій. Автор перших фотографій Києва.

Роджер Фентон. Джерело: Вікіпедія

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