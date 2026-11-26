На трамваї від Золотих воріт до Оперного театру: у мережі показали архівне фото Києва 1946 року

Раніше у центрі Києва можна було з комфортом проїхатись на трамваї. Завдяки фотографії 1946 року ми можемо не тільки побачити, яким тобі був громадський електротранспорт, але й роздивитись старовинні кам’яниці.

Світлину опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. На жаль, більшість будівель не збереглися до наших днів.

Що відомо

"Колись від Золотих воріт до Оперного театру можна було проїхатися трамваєм. Київ, 1946 рік. Вулиця Володимирська", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в спільноті, громадський електротранспорт курсувати вулицею Володимирською ще у 1895 році. На фото – двовагонний трамвай, старовинні кам’яниці, невеличкий кіоск, Золотоворітський сквер та поодинокі автомобілі.

Київ, 1946 рік. Вулиця Володимирська. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

"Війна закінчилася лише рік тому, місто ще відбудовується, але на його вулиці поступово повертається звичне повсякденне життя. Багато історичних будинків з цієї світлини вже не побачиш сьогодні, як і трамваї, які залишилися лише на старих фотографіях та у спогадах киян", – констатували в спільноті.

Київ. Вулиця Володимирська, сучасне фото. Джерело: Вікіпедія

Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.