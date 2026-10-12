"Ми не в Києві, а в Перу": у мережі створили фейк про Кличка, який поширив і голова Деснянської РДА Бахматов. Фото

В соціальних мережах створили та розповсюдили фейкову картинку щодо мера Києва Віталія Кличка з використанням шаблону OBOZ.UA. Цю ілюстрацію, зокрема, розповсюдив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

Українське видання немає відношення до створення цієї "новини". Про це наголосили в OBOZ.UA.

Що відомо

Так, днями Денис П'ятигорець на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував картинку з нібито висловлюванням мера Києва Віталія Кличка. Воно стосувалось роботи РЕБ під час повітряних тривог та заходів безпеки під час тривог. При цьому для створення фейкової ілюстрації блогер без дозволу використав шаблон з логотипом OBOZ.UA.

Попри зауваження з боку головної редакторки видання щодо нерипустимості таких дій, П'ятигорець фейк не видалив.

У мережі створили фейк про Кличка. Джерело: facebook.com/denis.pyatigorets

Варто додати, що цю "картинку" у своєму Telegram-каналі також розповсюдив очільник Деснянської РДА Максим Бахтматов.

Фейк на сторінці голова Деснянської РДА. Джерело: https://t.me/maxbakhmatov/9988

Фейки в новинах

У соцмережах поширюють "оголошення" берлінського центру зайнятості, у якому йдеться, що українським біженцям, які не нададуть документ про те, що не перебувають на військовому обліку, скасують виплати. Ця "заява" виявилася фейковою.

Також OBOZ.UA повідомляв про брехню "друзів Путіна" з проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". Її представник в Бундестазі Рене Шпрінгер стверджував, що лише 27,1% українців, яким надали статус тимчасового захисту в його країні, працюють, але, згідно з офіційними даними, цей показник є майже у 1,5 рази вищим.