Мороз та без опадів: прогноз погоди по Києву та області на 29 листопада

У Київській області в неділю, 29 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні вдень 0-5°С морозу.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 29 листопада по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 4-9°С морозу, вдень 0-5°С морозу; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С морозу", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві -5°С… -3°С; Миронівка -4°С… -2С; Фастів -5°С… -3°С; Яготин 3°С… -1°С; Баришівка -3°С… -1°С; Бориспіль 3°С… -1°С та Вишгород 3°С… -1°С.

Прогноз погоди по Київщині на 29 листопада. Джерело: УКргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ясною погодою нас цей день не порадує – хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Прогноз погоди по Києву на 29 листопада. Джерело: Синоптик

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