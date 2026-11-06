Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада

У Київській області в суботу, 7 листопада, синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, подекуди ожеледиця. Повітря в регіоні вдень максимально прогріється до +5°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 7 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. По області вночі та вранці подекуди ожеледиця. Температура по області вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 0-5°С тепла; у Києві вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Києві на 7 листопада. Джерело: Синоптик

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