Місцями невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня

У Київській області в четвер, 22 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 22 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі близько 10°С тепла, вдень 15-17°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 22 жовтня. Джерело: Синоптик

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