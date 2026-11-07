Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото

Старі фото дозволяють нам поринути в історію Києва. Зокрема, завдяки знімку 1870-х років ми можемо побачити правий берег столиці, яким він був майже без дерев.

Стару світлу опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість виглядає інакше.

Що відомо

"1870-ті. Ланцюговий міст. Привертає увагу те, що на правому березі майже немає дерев! І так майже на всіх старих фото. Ще цікавіше те, що видно стовпи з електричними дротами! Значить електрика була вже й на лівому березі. А через міст йшли керосинові ліхтарі (фото Д. Біркин)", – йдеться в повідомленні

Опубліковане фото дозволяє нам побачити кручі над Дніпром до того, як вони стали зеленими від великої кількості дерев, які виросли на їх схилах.

1870-ті. Ланцюговий міст. На... Джерело: Історичний Київ Розгорнути

Трохи історії столиці

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