Літнє тепло: прогноз погоди по Київщині на 8 жовтня

У Київській області в четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 8 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 6-11°С, вдень 18-23°С; у Києві вночі близько 10°С, вдень 21-23°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 8 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.