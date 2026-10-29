Київ зранку зупинився в заторах: яка ситуація на дорогах

Київ у четвер, 29 жовтня, зранку скували сильні затори на лівому березі міста. Зокрема, транспортний колапс викликаний перекриттям руху по Південному мосту, який був пошкоджений внаслідок атаки РФ.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, вранці четверга, 29 жовтня, столицю скували сильні затори на лівому березі Києва. Рух авто, зокрема, ускладнений на Харківському шосе та Дніпровській набережній, особливо на ділянці від Осокорків до мосту Патона.

Київ скували затори. Джерело: Скриншот із відео

Варто додати, що тягучки спостерігаються на усім столичних мостах, окрім Північного та Подільського-Воскресенського. У місті зафіксовано ДТП, які також впливають на дорожній трафік.

Що передувало

Країна-терористка РФ уночі вівторка, 27 жовтня, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та перекрито рух на Південному мості.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві на Південному мосту тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій. Технічні рішення щодо подальшого відновлення шляхопроводу та наземної ділянки "зеленої" лінії метро після отримання виводів експертизи.