Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото
Київ зранку скували затори.
Джерело: Скриншот із відео
У Києві вранці середи, 11 листопада, на дорогах утворились великі затори у бік лівого берега столиці. На трафік у місті також впливає сильний дощ.
Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.
Що відомо
"У Києві утворились сильні затори в напрямку правого берега", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, проблеми із рухом спостерігаються на проспектах Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Миколи Бажана (на під’їзді до Південного моста), а також вулиці Петра Радзіня (у бік Дарницького моста).
Київ зранку скували затори.
Джерело: Скриншот із відео
Київ зранку скували затори.
Джерело: Скриншот із відео
Варто додати, що на трафік у місті також впливає ранковий дощ, через що у місті сталось кілька ДТП.
Київ зранку скували затори.
Джерело: Скриншот із відео
Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.
Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.
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