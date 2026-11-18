Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

У Києві вранці середи, 18 листопада, на дорогах утворились затори у бік правого берега столиці. Проблеми спостерігаються на усіх столичних мостах, а на трафік також впливає погода.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Затори на під'їздах до мостів не зменшуються, незважаючи на пом'якшення обмежень", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, проблеми із рухом спостерігаються на проспектах Романа Шухевича, Соборності, та Броварському– у бік правого берега Києва. Без проблем наразі спостерігається рух авто тільки у бік Дарницького моста та безпосередньо на самому шляхопроводі.

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Варто додати, що на трафік також впливають погодні умови, які спровокували низку ДТП на дорогах.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 17 листопада, частково відновили рух Південним мостом. Транспорт може їхати з лівого на правий берег, але з обмеженням по вазі. Також почав курсувати пасажирський транспорт.

Крім того, в той же день Києві частково відновили рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Проїзд організували крайньою правою смугою на обох проїздах споруди в обох напрямках. Водночас рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту залишається повністю забороненим.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. У місті, зокрема, працюють 39 тролейбусних маршрутів.