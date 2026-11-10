Київ знову скували сильні затори: де найважча ситуація. Фото

У Києві вранці вівторка, 10 листопада, на дорогах утворились великі затори. Крім того, повільно рухаються машини на під’їздах до столиці.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Транспортний колапс у Києві триває – на дорогах столиці та під’їздах до міста величезні затори", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Північному мосту відкрита лише одна смуга для громадського транспорту. У зв’язку з цим біля ТРЦ Sky Mall вже не пропускають автомобілі.

Київ знову скували сильні затори. Джерело: Соцмережі

Серйозні затори також утворилися на в’їздах до Києва на Одеській трасі (з боку села Чабани) та на Бориспільському шосе (з боку села Щасливе). Варто додати, що проблеми з рухом також є на усіх мостах столиці.

Київ знову скували сильні затори. Джерело: Соцмережі

Київ знову скували сильні затори. Джерело: Соцмережі

Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.