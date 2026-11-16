Київ зануриться в темряву: де взагалі не буде світла на вулицях
Київ зануриться в темряву
У Києві з понеділка, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Воно, зокрема, передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби. На деяких локаціях світла не буде взагалі.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Це роблять з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії.
Що відомо
"Відсьогодні, з 16 листопада, у столиці змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також особливий режим освітлення парків і скверів", – йдеться в повідомленні.
Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.
У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників – з 0:00 до 5:00 – їх вимикатимуть. Водночас на окремих об’єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатиметься увімкненим для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Крім того, під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті. Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть, але виняток становитимуть:
- підсвітка перил на Алеї художників;
- функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;
- функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.
Зазначається, ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.
Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 0:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%. Йдеться про такі вулиці та проспекти:
- бульв. Вацлава Гавела в Солом’янському районі;
- вул. Виборзька – від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;
- вул. Миколи Закревського в Деснянському районі;
- вул. Космонавта Поповича в Деснянському районі;
- просп. Лісовий у Деснянському районі;
- вул. Райдужна у Дніпровському районі;
- вул. Ревуцького в Дарницькому районі;
- вул. Академіка Янгеля в Солом’янському районі.
Як повідомляв OBOZ.UA, кияни тепер можуть отримувати інформацію про відключення електроенергії та стан електропостачання за допомогою урядової гарячої лінії "Струм". Для цього потрібно зателефонувати за номером 1549.
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