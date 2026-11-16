Київ вранці зупинився в заторах: де найважча ситуація. Мапа, відео

У Києві вранці понеділка, 16 листопада, на дорогах утворились великі затори у бік правого берега столиці. Проблеми спостерігаються на усіх столичних мостах.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Лише самий ранок понеділка, а вже величезні затори на під’їздах до мостів у Києві з лівого на правий берег столиці", – йдеться в повідомленні.

Затори на підʼїздах до мості... Джерело: Скриншот із відео Розгорнути

Зокрема, проблеми із рухом спостерігаються на проспектах Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Миколи Бажана – у бік правого берега Києва, а також вулиці Петра Радзіня (у бік Дарницького моста).

Затори на підʼїздах до мостів у Києві. Джерело: Google Maps

Затори на підʼїздах до мостів у Києві. Джерело: Google Maps

Затори на підʼїздах до мостів у Києві. Джерело: Google Maps

Затори на підʼїздах до мостів у Києві. Джерело: Google Maps

Затори на підʼїздах до мостів у Києві. Джерело: Google Maps

Проблеми з рухом автомобілів також спостерігаються на під’їздах до Києва – Одеській та Житомирській трасах.

Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.