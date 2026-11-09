Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

У Києві вранці понеділка, 9 листопада, на дорогах утворились великі затори. Крім того, через те, що тимчасово не працює електротранспорт, на зупинках автобусів зафіксували великі черги.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Величезний затор утворився від Дарницької площі у бік правого берега. Водії зазначають, що такого корку давно не бачили", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно інформації Google Maps, сильний затор утворився на Броварському проспекті, а ще проблеми спостерігаються на усіх мостах Києва.

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

Крім того, великі черги зафіксували на зупинках на лівому березі столиці. Зокрема, на проспекті Червоної Калини на Троєщині люди просто не можуть потрапити у громадський транспорт, аби дістатись на правий берег.

Великі черги на зупинках гро... Джерело: Соцмережі Розгорнути

Великі черги на зупинках гро... Джерело: Соцмережі Розгорнути

Великі черги на зупинках гро... Джерело: Соцмережі Розгорнути

Великі черги на зупинках гро... Джерело: Соцмережі Розгорнути

Великі черги на зупинках гро... Джерело: Соцмережі Розгорнути

Нагадаємо, у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.