Кличко розповів, коли у Києві до тепла почнуть підключати житлові будинки

У Києві в понеділок, 2 листопада, до тепла почнуть підключати житлові будинки. Загалом, на запуск централізованої системи теплопостачання необхідно до тижня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У місті прогнозують різке зниження температури найближчим часом.

Що відомо

"Із понеділка, 2 листопада, Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків. Ми – першими в Україні – розпочали опалювальний сезон 16 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кличко, спочатку підключення тепла було для закладів соціальної сфери за заявками керівників. Вже опалюються майже 50 відсотків соцзакладів, зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.

Мер додав, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими перевірити системи опалення, забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби.