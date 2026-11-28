Холодний вітер та до 13°С морозу: прогноз погоди по Київщині на наступні 5 діб

На наступному тижні до столи...

У Київській області на наступні п’ять діб синоптики прогнозують період холодної погоди, яку зумовить потужний антициклон. Максимально стовпчики термометрів опустяться до -13°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. На наступному тижні до столичного регіону завітає зима.

Що розповіли синоптики

"28 листопада – 2 грудня на Київщині та в місті Києві прогнозуємо період холодної погоди, яку зумовить потужний антициклон (повітряний вихор з найвищим тиском у центрі), що надійде до нас із Балтики", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили синоптики, на початку цього періоду переважатимуть північні та північно-східні потоки сухого повітря арктичного походження.

Область високого тиску спричинить розсіювання хмарності та відсутність опадів, що зумовлюватиме подальше зниження температури (особливо на Київщині безхмарними ночами). Так очікується від 3-8°С морозу 28-29 листопада, до 8-13°С морозу 1- 2 грудня; вдень варто розраховувати на 0-5°С морозу.

Прогноз погоди в Києві на 5 діб. Джерело: Укргідрометцентр

"У столиці чекаємо дещо менше морозу за рахунок особливостей мікроклімату великого міста", – резюмували в синоптики.

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