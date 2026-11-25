Холодно та хмароно: прогноз погоди по Києву та області на 26 листопада

У Київській області в четвер, 26 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +3°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 26 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла; у Києві вночі 1-3°С морозу, вдень близько 0°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, весь день у Києві буде хмарним. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 26 листопада. Джерело: Синоптик

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