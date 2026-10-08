Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Микола Скрипка. Фото

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Микола Скрипка. Серце хороброго воїна зупинилось 5 травня 2024 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, загинув солдат 45-річний Микола Скрипка", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 2 листопада 1978 року у Борисполі. Після закінчення школи пройшов навчання у автошколі, де опанував навички водіння. Згодом розпочав трудову діяльність на Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де й пропрацював до повномасштабного вторгнення. У вільний від роботи час любив ходити у ліс збирати гриби.

Микола Скрипка. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6250

У січні 2024 року Герой приєднався до лав Збройних Сил України. На жаль, 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині життя воїна обірвалося.

"Добрий, щирий, комунікабельний, відповідальний, цілеспрямований – таким його назавжди запам’ятають рідні, колеги, друзі. А друзів у нього було багато, з якими так полюбляв спілкуватися. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Руслан Кекух. Життя захисника України обірвалося 1 жовтня 2026 року.