Дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 28 жовтня

У Київській області в середу, 28 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +14°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 28 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня. Джерело: Синоптик

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