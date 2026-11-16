Дощі та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 17 листопада

У Київській області у вівторок, 17 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +7°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 17 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Дощі. Температура по області вночі та вдень 2-7°С тепла; у Києві вночі та вдень 5-7°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

Прогноз погоди в Києві на 17 листопада. Джерело: Синоптик

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