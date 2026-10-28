Дощі та подальше похолодання: прогноз погоди по Київщині на 29 жовтня

У Київській області в четвер, 29 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 29 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Дощі. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С; у Києві вночі 5-7°С тепла, вдень близько 10°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Прогноз погоди в Києві на 29 жовтня. Джерело: Синоптик

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