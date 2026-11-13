Вранці туман та до +14°С: прогноз погоди по Києву та області на 13 листопада

У Київській області в п’ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликі дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +14°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 13 листопада по території Київщини. Хмарно. Невеликі дощі. Температура по області вдень 9-14°С; у Києві вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Вранці 13 листопада туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.

Прогноз погоди в Києві на 13 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.