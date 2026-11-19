Дерев’яний місток з трамвайною колією: вид на річку Либідь в центрі Києва в 1950-х роках. Фото

У наші дні Либідь в центрі Києва, в районі вулиці Гетьмана Скоропадського, протікає в колекторі. Але в 1950-х роках вона не була закрита бетоном, а над річкою навіть стояв дерев’яний місток з трамвайною колією.

Світлину опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київ Історичний". У наші дні ця локація виглядає інакше.

Що відомо

"Дерев’яний місток над річкою Либідь, вулиця Скоропадського. 1950-ті роки", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити тоді річка на цій вулиці не було закрита бетонним колектором, а через місток навіть проходила трамвайна колія.

Дерев’яний місток над річкою... Джерело: Київ Історичний Розгорнути

Либідь – річка, права притока Дніпра на території Києва. Довжина – 17,1 км. Існує думка, що вона отримала назву від імені сестри легендарних засновників Києва – Кия, Щека і Хорива. Річка згадується в літописах під 968 роком, коли літописець зазначає, що "не бяше лзѣ коня напоити на Лыбеди".

Річка Либідь. Сучасне фото. Джерело: Вікіпедія

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.