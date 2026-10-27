Росія вдарила балістикою по Південному мосту в Києві: Кличко розповів, як організовано рух транспорту

Після чергового ракетного удару в ніч на 27 жовтня в Києві було пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Однак завдяки зусиллям фахівців вдалося частково відновити рух транспорту.

Зокрема, червона гілка метро працює у звичайному режимі, на зеленій ще діють тимчасові обмеження. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Пошкодження у Києві

Кличко поінформував, що ввечері 26 жовтня внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" та виходів зі станції "Лісова". Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усім станціям.

Станом на ранок 27 жовтня всі станції метро на червоній гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова"

Крім того, столична влада додала кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим та правим берегом.

У столичній мерії повідомили про черговий удар по Південному мосту у Києві. У зв'язку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту мостом. Потяги на зеленій (Сирецько-Печерській) лінії метрополітену курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір". Рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом в обох напрямках.

Окупанти атакували міст у Києві. Джерело: Telegram Віталія Кличка

У Києві атаковано Південний міст. Джерело: Telegram Віталія Кличка

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