Був вірним присязі: стало відомо про смерть військового з Київщини Юрія Дзядевича. Фото

Під час несення служби помер військовий з Фастова Київської області, сержант Юрій Дзядевич. Життя мужнього захисника України обірвалось 26 вересня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Фастівська громада у скорботі. 26 вересня 2026 року відійшов у засвіти Захисник, фастівчанин Дзядевич Юрій Миколайович", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 5 листопада 1972 року у Фастові. Навчався у загальноосвітній школі №3, після закінчення якої здобув освіту у Київському музичному училищі. Працював на "Укрзалізниці". У мирному житті його знали як майстра своєї справи, людину із "золотими руками", надійного товариша, турботливого сина, люблячого чоловіка та найкращого батька.

Юрій Дзядевич. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/fastivrada/32867

Він був призваний до лав Збройних Сил України 12 серпня 2024 року. Служив головним сержантом – командиром відділення охорони 3-го батальйону охорони Державної спеціальної служби транспорту. На жаль, 26 вересня 2026 року серце Героя зупинилося.

"Юрій Дзядевич був вірним військовій присязі, сумлінно та відповідально виконував поставлені завдання, користувався авторитетом і повагою серед побратимів. У скорботі залишилися батьки, дружина Олена, сини, сестра, племінниця, друзі та близькі. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час проходження військової служби помер воїн з Макарова Київської області, лейтенант Павло Горшков. Його серце зупинилось 24 вересня 2026 року.