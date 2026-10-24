Буде тепліше: прогноз погоди по Київщині на 25 жовтня

У Київській області в неділю, 25 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +18°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 25 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 13-18°С; у Києві вночі 9-11°С тепла, вдень близько 14-16°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +15°С… +17°С; Миронівка +14°С… +16°С; Фастів +15°С… +17°С; Яготин +14°С… +16°С; Баришівка +14°С… +16°С; Бориспіль +14°С… +16°С та Вишгород +14°С… +16°С.

Прогноз погоди по Київщині на 25 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 25 жовтня. Джерело: Синоптик

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