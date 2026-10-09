Буде прохолодніше: прогноз погоди по Київщині на 10 жовтня

У Київській області в суботу, 10 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +19°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 10 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 4-9°С тепла, вдень 14-19°С; у Києві вночі 7-9°С тепла, вдень 17-19°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 10 жовтня. Джерело: Синоптик

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