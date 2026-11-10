Буде холодніше: прогноз погоди по Києву та області на 11 листопада

У Київській області в середу, 11 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +6°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 11 листопада по території Київщини. Хмарно. Вночі та вранці помірні дощі, вдень без істотних опадів. Температура по області вночі та вдень 1-6°С тепла; у Києві вночі та вдень 3-5°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.

Прогноз погоди в Києві на 11 листопада. Джерело: Синоптик

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