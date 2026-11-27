Безмежні луки Труханова острова та Оболоні: у мережі показали унікальну панораму Києва 1910-х років. Фото

Старі фотографії дають нам можливість побачити Київ, якого вже, на жаль, не має. Зокрема на панорамі 1910-х років відкривається вид, зокрема, на безмежні луки Труханова острова та Оболоні.

Світлину опублікували у спільноті "Iсторичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. Ця локація сильно змінилась за понад 110 років.

Що відомо

"1910-ті. Вид з лаврської дзвіниці на Микільський монастир та безмежні луки Труханова острова, Оболоні та й взагалі Лівого берега", – йдеться в повідомленні.

1910-ті. Вид з лаврської дзв... Джерело: Historical Kyiv Розгорнути

Ця панорама Києва дає можливість побачити, яким раніше було наше місто до забудови його лівого та частини правого берегів.

Сучасний вид на Оболонь та Труханів острів

Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Раніше у центрі Києва можна було з комфортом проїхатись на трамваї. Завдяки фотографії 1946 року ми можемо не тільки побачити, яким тобі був громадський електротранспорт, але й роздивитись старовинні кам’яниці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.