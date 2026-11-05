Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 5 листопада

У Київській області в четвер, 5 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +9°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

" Прогноз погоди на 5 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області 4-9°С тепла, у Києві 5-7°С тепла", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +4°С… +6°С; Миронівка +4°С… +6°С; Фастів +4°С… +6°С; Яготин +4°С… +6°С; Баришівка +4°С… +6°С; Бориспіль +4°С… +6°С та Вишгород +5°С… +7°С.

Прогноз погоди по Київщині на 5 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві утримається хмарна погода. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 5 листопада. Джерело: Синоптик

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