Без опадів та до 5°С морозу: прогноз погоди по Києву та області на 28 листопада
Синоптики прогнозують хмарну...
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У Київській області в суботу, 28 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні вдень 0-5°С морозу.
Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Що розповіли синоптики
"Прогноз погоди на 28 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С морозу; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С морозу", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Прогноз погоди в Києві на 28 листопада.
Джерело: Синоптик
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