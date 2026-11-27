Без опадів та до 5°С морозу: прогноз погоди по Києву та області на 28 листопада

У Київській області в суботу, 28 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні вдень 0-5°С морозу.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 28 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С морозу; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С морозу", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 28 листопада. Джерело: Синоптик

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