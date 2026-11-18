Без опадів та до +13°С: прогноз погоди по Києву та області на 19 листопада

У Київській області в четвер, 19 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів удень. Повітря в регіоні максимально прогріється до +13°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 19 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 8-13°С; у Києві вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Києві на 19 листопада. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.