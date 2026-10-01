Бабине літо триває: прогноз погоди по Київщині на 2 жовтня

У Київській області в п’ятницю, 2 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +19°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 2 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 1-6°С тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С; вдень 14-19°С тепла; у Києві вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, до самого вечора у Києві буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 2 жовтня. Джерело: Синоптик

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