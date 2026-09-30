Бабине літо не відступає: детальний прогноз погоди по Київщині на 30 вересня

У Київській області в середу, 30 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +20°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 30 вересня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області день 15-20°С; у Києві вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +15°С… +17°С; Миронівка +15°С… +17°С; Фастів +15°С… +17°С; Яготин +16°С… +18°С; Баришівка +16°С… +18°С; Бориспіль +16°С… +18°С та Вишгород +15°С… +17°С.

Прогноз погоди по Київщині на 30 вересня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Прогноз погоди в Києві на 30 вересня. Джерело: Синоптик

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