Архітектурні пам’ятки Києва, які ми втратили назавжди: архівні фото 1920-40-х років та історія

Після 1920-х та до кінця Другої світової війни Київ втратив велику кількість унікальних та історичних будівель, які були знищені більшовиками. Вони були перлинами архітектурної історії столиці, але, на жаль, тепер їх можна побачити тільки на архівних фотографіях

Унікальні знімки та історію опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київщина". Без них місто втратило частину своєї душі.

Що відомо

"Пам’ятки Києва, які ми втратили назавжди", – йдеться в повідомленні.

Так, у 1928 році знищили Десятинну церкву, а її цінності вивезли в невідомому напрямку. Панораму "Голгофа" довели до занедбаного стану, а згодом, після 1930-х років, розібрали.

Десятинна церква. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

Панорама «Голгофа». Джерело: Telegram-канал "Київщина"

Павільйони Київської промислової виставки демонтували у 1930-х роках, щоб звільнити місце для будівництва Центрального стадіону. Богоявленський собор на Подолі визнали таким, що не має історичної цінності, й підірвали у 1935 році.

Павільйони Промислової виставки. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

Богоявленський собор на Подолі. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

У 1941 році більшовики замінували й підірвали низку київських споруд, зокрема Міську думу, цирк Крутікова, хмарочос Гінзбурга.

Міська дума на Хрещатику. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

Хмарочос Гінзбурга. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

Будівля Цирку Крутікова. Джерело: Telegram-канал "Київщина"

"Колись ці споруди були частиною архітектурної історії столиці. Сьогодні про них нагадують лише старі фотографії та архівні світлини", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.