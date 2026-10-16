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Зупинилось серце захисника України: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Кобушкіна. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,1 т.
Зупинилось серце захисника України: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Кобушкіна. Фото
Віталій Кобушкін. Вічна пам'ять і слава Герою

Через проблеми із серцем помер військовий з Бучі Київської області Віталій Кобушкін. Життя захисника України обірвалось 13 жовтня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Бучанська громада втратила військовослужбовця Віталія Кобушкіна", – йдеться в повідомленні.

Воїн родом із Луганська. У 2014 році разом із дружиною Наталією та сином Іллею переїхав до Бучі. Працював на СТО. Рідні та близькі згадують його як людину з великим серцем, яка завжди відстоювала справедливість.

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Віталій Кобушкін. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5479

До лав ЗСУ 39-річний захисник долучився у 2023 році. Воював на різних ділянках фронту, а останнім часом служив начальником складу роти матеріального забезпечення військової частини. На жаль, 13 жовтня його життя раптово обірвалося через проблеми із серцем.

"Щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Віталія. Розділяємо ваш біль втрати", – додав Федорук.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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