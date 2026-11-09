Житловий масив на штучному острові: як у 1960- роках будували ''Київську Венецію''. Фото та історія

Столичну Русанівку була почали розбудовувати в другій половині 1960-х років. Місце, яке сьогодні також відоме як "Київська Венеція", вже тоді вважалось взірцевим.

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Відповідні знімки та історію у своєму Telegram-каналі опублікував столичний екскурсовод Кирило Степанець. У наші дні ця локація є одним з улюблених місць прогулянки містян.

Що відомо

"Як з'явилася Русанівка. Раніше місцевість була незаселеною через близькість до річки та часті повені", – розповів Степанець.

За його словами, забудова цієї локації стала можливою у 1960-х, коли з'явився новий метод будівництва – гідронамив. Це був перший житловий масив союзу на штучному острові. Його підняли на 3-5 метрів над рівнем води, сам ЖМ створювали взірцевим.

Навколо масиву було прокладено обвідний канал. Почалося зведення житла, а вже в 1963-му в перші квартири заселилися люди. Впродовж наступних 13 років на острові з'явилися 9-ти і 16-поверхівки.

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Варто зазначити, що ця територія чітко розділена бульварами на три мікрорайони. Була ідея прокласти замість них канали, однак її не реалізували.

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"До слова, після завершення плану, Русанівку майже не забудовували. За весь час тут було зведено лише один новий будинок", – резюмував Степанець.

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